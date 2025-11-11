Der Finanzierungspartner für Photovoltaik, Wärmepumpen und Wallboxen bietet nun auch ein Energiemanagementsystem und einen dynamischen Stromtarif. Mit "Cloover Energie" sollen lokale Installateurspartner bessere Karten im Wettbewerb mit überregionalen Konkurrenten haben. Als "ganzheitlich Energielösung" bezeichnet Cloover sein neues Konzept, mit dem der in Berlin sowie in Stockholm, Amsterdam und Genf ansässige Vertriebs- und Finanzierungsdienstleister seinen Installateurspartnern künftig eine "Produktsuite" aus Finanzierung, Software und Energieprodukten anbieten will. Nach eigenen Angaben ist ...

