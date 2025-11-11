Der Quantencomputerspezialist Rigetti hat am Montagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Während das Unternehmen mit seinen Ergebnissen die Markterwartungen verfehlte und die Aktie daraufhin nachgab, gilt es nun den Blick nach vorne zu richten, da die Roadmap verheißungsvoll bleibt. Rigetti meldete für das Q3 einen Umsatz von 1,9 Millionen Dollar. Gegenüber dem Vorjahrezeitraum entspricht dies einem Rückgang von rund 20 Prozent. Noch schmerzhafter: Die Zahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär