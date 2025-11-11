Datum der Anmeldung:
07.11.2025
Aktenzeichen:
B7-96/25
Unternehmen:
Vodafone Deutschland GmbH, Düsseldorf; mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Skaylink GmbH, Garching b. München
Produktmärkte:
Cloud-Dienste, Colocation-Dienstleistungen, Cybersicherheit, IT-Dienstleistungen
