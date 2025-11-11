Datum der Anmeldung:
07.11.2025
Aktenzeichen:
V-78/25
Unternehmen:
Ardian France S.A., Paris (FRA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über centrotherm international AG, Blaubeuren
Produktmärkte:
Produktuionsequipment für Halbleiterbauelemente und photovoltaische Solarzellen
07.11.2025
Aktenzeichen:
V-78/25
Unternehmen:
Ardian France S.A., Paris (FRA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über centrotherm international AG, Blaubeuren
Produktmärkte:
Produktuionsequipment für Halbleiterbauelemente und photovoltaische Solarzellen
© 2025 Bundeskartellamt