Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine Vortagesgewinne weiter ausgebaut. Die Chance auf tiefere US-Zölle sowie Fortschritte in den Verhandlungen um den US-Haushalt treiben die Kurse nach oben. US-Präsident Trump bestätigte am Montagabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle. «Die Hoffnung ist zurück», kommentieren Experten. Derweil hat in der Nacht die Mehrheit des US-Senats einen Übergangshaushalt beschlossen. ...

