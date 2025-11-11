Die Ergebnisse von Rigsave für das erste Halbjahr 2025 bieten aufgrund des Fehlens einer geprüften Konzernkonsolidierung nur begrenzte Einsicht. Dennoch berichtete das Unternehmen über deutliche betriebliche Fortschritte im ersten Halbjahr 2025, mit einem Umsatz, der im Jahresvergleich um das Fünffache auf 0,66 Mio. EUR gestiegen ist, während der Nettogewinn auf 29.000 EUR gesunken ist, bedingt durch das Fehlen der Dividende aus Fonds des Vorjahres. Das Unternehmen hat weitere Mandate zur Vermögensbündelung eingerichtet, die den Umsatz im ersten Halbjahr unterstützt haben, wobei für das zweite Halbjahr weitere Verkäufe von 0,8 Mio. EUR erwartet werden. Rigsave hat seine Strategie in Richtung institutioneller Kunden geändert, was sowohl das Wachstum als auch die Skalierbarkeit beschleunigt. Die verwalteten Vermögenswerte (AUM) erreichten 170 Mio. EUR, wobei die volle Wirkung im Geschäftsjahr 2026 erwartet wird. Angesichts der erweiterten Mandate und steigenden AUM bleibt Rigsave gut positioniert für weiteres Wachstum. Spezielle Kaufempfehlung, Kursziel 6,20 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rigsave-spa





© 2025 mwb research