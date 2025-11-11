Brüssel stellt das Verbrenner-Aus ab 2035 zur Diskussion. Die EU und Rest-Europa steht damit an einem Wendepunkt seiner automobilen Geschichte. Denn während die Nachfrage nach Elektroautos insgesamt stagniert, gewinnen chinesische Hersteller rasant an Boden und stellen die europäischen Platzhirsche zunehmend in den Schatten. BYD dringt mit aggressiven Preisen, eigener Batterieproduktion und wachsender Präsenz in Europa tief in die Kernmärkte von Volkswagen und Stellantis vor. Trotz milliardenschwerer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
