Die Bundesregierung plant, ab dem 1. Januar 2026 eine neue Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride zu starten, um Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf E-Mobilität zu unterstützen. Die Förderung soll typischerweise bei 3.000 EUR liegen und kann durch Zuschläge, etwa 500 EUR pro Kind oder bis zu 1.000 EUR extra bei sehr niedrigem Einkommen, auf bis zu 4.000 Euro angehoben werden. Voraussetzung soll sein, dass das Fahrzeug einen Netto-Listenpreis von nicht mehr als ...

