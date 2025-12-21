Aktuelle Entwicklung: Der chilenische Lithiumproduzent SQM setzt nach einer kurzen Phase der Konsolidierung seinen positiven Trend fort. Am vergangenen Freitag konnte die Aktie ein neues Jahreshoch bei 60,00 Euro erreichen und unterstreicht damit die aktuelle Aufwärtsdynamik.Performance und PotenzialDer bisherige Maximalgewinn dieses RuMaS Aktientipps beläuft sich auf 44,23 Prozent. Sollte es der Aktie gelingen, die Marke von 60,00 Euro nachhaltig ...

