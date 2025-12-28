Der chilenische Chemie- und Bergbaukonzern Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) hat zu Beginn der Woche seinen positiven Trend fortgesetzt. Sowohl am Montag als auch am Dienstag wurden in Euro neue Jahreshochs erreicht und die Aktie konnte die wichtige Marke von 60,00 Euro überschreiten. Diese positive Dynamik signalisiert ein anhaltendes Interesse der Anleger und spricht für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Angesichts der aktuellen Entwicklung ...

