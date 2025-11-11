Die Porsche Automobil Holding SE hat in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich weniger verdient. Das geht aus den am Dienstag präsentierten Zahlen hervor. Hauptgrund sind schwache Ergebnisse der Kernbeteiligungen Volkswagen und Porsche AG sowie milliardenschwere Wertberichtigungen.Das Konzernergebnis nach Steuern halbierte sich auf 1,24 Milliarden Euro nach 2,48 Milliarden Euro im Vorjahr. Das angepasste Ergebnis nach Steuern, die zentrale Steuerungsgröße des Managements, sank auf 1,59 Milliarden ...

