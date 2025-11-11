© Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON

Trotz eines Gewinnsprungs auf 2 Milliarden Euro und deutlich geringerer Großschäden enttäuscht die Munich Re die Anleger: Der Rückversicherungsriese hat seine Umsatzprognose zum zweiten Mal in wenigen Monaten gekappt.Die Munich Re hat im dritten Quartal kräftig verdient - doch an der Börse sorgt das nicht für Jubel. Der weltgrößte Rückversicherer meldete am Dienstag einen Nettogewinn von rund 2 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Gewinn übertraf auch die Erwartungen der Analysten von 1,93 Milliarden Euro leicht. Dennoch geriet die Aktie im frühen Xetra-Handel unter Druck und fiel um 1,4 Prozent auf 536,60 Euro zurück. Der Grund: Das Unternehmen hat seine …