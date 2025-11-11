EQS-News: SUNfarming GmbH
SUNfarming GmbH erreicht Meilenstein beim Klimapark Steinhöfel: EEG-Zuschlag für die ersten 106 MWp von Europas größtem Agri-PV-Projekt erhalten - Baustart für Anfang 2026 geplant
Der Klimapark Steinhöfel soll modernste Solartechnologie mit nachhaltiger landwirtschaftlicher Nutzung vereinen und eine zukunftsweisende Verbindung von Energieproduktion, Biodiversität und regionaler Wertschöpfung schaffen. Neben der Energieerzeugung soll die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen vollständig erhalten bleiben - zum Beispiel für Futterpflanzen und extensive Weidehaltung. Das Projekt soll zudem lokale Unternehmen unterstützen, Arbeitsplätze schaffen und durch die Doppelnutzung zur Entlastung des Flächendrucks in Brandenburg beitragen.
Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming GmbH, erklärt: "Mit dem EEG-Zuschlag für die ersten 106 MWp glauben wir, einen entscheidenden Punkt in der Umsetzung des Klimaparks Steinhöfel erreicht zu haben. Der Bescheid gibt uns Planungssicherheit und ermöglicht den kurzfristigen Start in die Bauphase von insgesamt 112 MWp. Wir sind stolz, dass sich unser Konzept der Agri-Photovoltaik einmal mehr als zukunftsfähiges Modell für eine nachhaltige Energieversorgung bewährt. Gemeinsam mit unseren Partnern, der Gemeinde und den Landwirten vor Ort arbeiten wir daran, hier ein Projekt, das europaweit Maßstäbe für die Verbindung von Energieproduktion, Landwirtschaft und regionaler Wertschöpfung setzen kann, zu schaffen."
Zur Finanzierung weiterer Projekte im Solar- und Energiespeicherbereich sowie insbesondere zur Refinanzierung der zur Rückzahlung anstehenden Anleihe 2020/2025 bietet die SUNfarming GmbH derzeit eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFSB3) zur Zeichnung an. Das Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Festzins von 5,25 % ausgestattet, der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge der SUNfarming GmbH mittels des auf der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir verfügbaren Zeichnungsscheins zusenden.
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Weder die SUNfarming GmbH noch deren verbundene Unternehmen noch deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter, verbundene Unternehmen oder Beauftragte geben irgendeine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie gleich welcher Art, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen.
