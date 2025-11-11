Diese Aktien haben jahrelang underperformt, aber jetzt sind die Bewertungen günstig und die Investmentbank Goldman Sachs glaubt, dass die Zeit der Papiere gekommen ist. Das steckt dahinter und das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. Aktien aus dem Gesundheitsbereich laufen seit Jahren schlecht. Tatsächlich steuern die Werte auf ein drittes Jahr der Underperformance gegenüber dem breiten Markt zu, da es sich hierbei nicht um die großen Gewinner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
