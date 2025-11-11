FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen mit 79 Euro am Zwischenhoch aus dem Jahr 2019 gekratzt. Zuletzt ließ der Schwung etwas nach, sie kosteten bei 78 Euro aber immer noch fast 9 Prozent mehr als tags zuvor.

Die operativen Resultate des dritten Quartals seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, kommentierte ein Experte. Selbst wenn man einen positiven Sondereffekt herausrechne, liege das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) noch gut 2 Prozent darüber. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken findet er auf dem aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv.

Fraport-Aktien haben 2025 gut ein Drittel zugelegt und den MDax mit seinen 14 Prozent damit klar abgehängt./ag/mis