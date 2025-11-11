Anzeige
Mehr »
Dienstag, 11.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853687 | ISIN: JP3435000009 | Ticker-Symbol: SON1
Tradegate
11.11.25 | 10:47
25,310 Euro
+4,59 % +1,110
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
NIKKEI-225
1-Jahres-Chart
SONY GROUP CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SONY GROUP CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
25,21025,31010:52
25,21025,33010:52
onemarkets Blog
11.11.2025 10:14 Uhr
111 Leser
Artikel bewerten:
(0)

DAX mit leichtem Rückenwind - Sony und Ionos im Fokus

Der Dienstag beginnt mit einer positiven Tendenz im DAX, während die US-Indizes in der Vorbörse etwas nachgeben. Auch der Nikkei zeigt sich schwächer. Die Märkte wirken zunächst orientierungslos, doch Impulse aus dem Unternehmenssektor und der Makroebene könnten im Tagesverlauf für Bewegung sorgen.

Makroökonomischer Überblick:

In Großbritannien hat sich die Lage am Arbeitsmarkt spürbar eingetrübt. Die Arbeitslosenquote stieg im dritten Quartal auf 5 Prozent und liegt damit über den Erwartungen. Es ist der höchste Wert seit Mai 2021. Die Zahl der Beschäftigten sank deutlich, was die Diskussion über geldpolitische Spielräume erneut entfacht. In Deutschland richtet sich der Blick auf den ZEW-Konjunkturindex für November, der gegen 11 Uhr veröffentlicht wird. Erwartet wird ein leichter Anstieg von 39,3 auf rund 40 Punkte. Die Stimmung unter den Experten könnte damit einen vorsichtigen Optimismus signalisieren.

Im Fokus:

Die Aktie von Ionos zeigte sich zunächst fester. Der zur United Internet gehörende Internetdienstleister kündigte an, sich künftig auf die Kerngeschäftsfelder Web-Presence, Produktivitätslösungen und Cloud-Angebote zu konzentrieren. Der Werbebereich Adtech soll verkauft werden. Die Börse reagierte zunächst positiv auf die strategische Neuausrichtung, die mit einer verbesserten Profitabilität einhergehen dürfte. Im weiteren Verlauf verzeichnete die Aktie jedoch wieder Abschläge.

Auch Sony steht heute im Rampenlicht. Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern überraschte mit starken Zahlen für das zweite Quartal und hob seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich an. Der operative Gewinn soll nun bei rund 1,43 Billionen Yen liegen - etwa 100 Milliarden Yen mehr als bisher geplant. Besonders gut lief es im Geschäft mit Kamerasensoren und in der Musiksparte, die unter anderem die erfolgreiche Anime-Reihe "Demon Slayer" umfasst. Die Aktie zeigt sich in Tokio deutlich stärker.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN11YH 3,62 46,594884 USD 12,02 Open End
NASDAQ 100 Bull UG9UDD 9,05 24514,136902 Punkte 23,96 Open End
DAX® Bull UG5FW9 9,65 23045,293252 Punkte 23,82 Open End
DAX® Bull UG5B0Q 17,49 22253,441483 Punkte 13,38 Open End
DAX® Bear UG2ZT1 26,23 26612,843239 Punkte 9,29 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Mercedes-Benz Group AG Call UG48S1 0,04 75,00 EUR 13,85 18.03.2026
Rheinmetall AG Call UG577U 18,25 1900,00 EUR 4,79 17.06.2026
NVIDIA Corp. Call HD4XN0 25,95 200,00 USD 3,95 17.06.2026
Salesforce Inc. Call HD5AHA 2,92 240,00 USD 4,27 17.06.2026
HENSOLDT AG Call UG67VH 0,16 140,00 EUR 6,20 18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UG9SJ9 1,29 1608,604784 EUR 10 Open End
PayPal Holdings Inc. Long HD2RZE 4,77 44,179033 USD 3 Open End
M-DAX® Short HD6SHR 6,63 43711,301406 Punkte -2 Open End
Microsoft Corp. Long HD2QR7 9,88 337,427787 USD 3 Open End
Barrick Mining Corp. Long HD677Q 27,82 17,405825 USD 2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.11.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

© 2025 onemarkets Blog
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.