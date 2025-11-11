Interview: Die Bundesnetzagentur hat vor einiger Zeit FAQ zu Netzanschlüssen für Batterie-Großspeicher veröffentlicht. Demnach braucht es für große Batteriespeicher zwei Verfahren, um über Netzanschlüsse für Bezug und Einspeisung zu entscheiden. Was dies für den laufenden Prozess oder auch bereits getätigte Zusagen für den Netzanschluss großer Batteriespeicher bedeutet, ordnet Rechtsanwältin Britta Wißmann von der Kanzlei Watson Farley & Williams ein. Britta Wißmann ist Rechtsanwältin und Partnerin bei der Kanzlei Watson Farley & Williams LLP Foto: Watson, Farley, Williams pv magazine: Am 17. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
