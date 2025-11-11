HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 41,50 auf 43,00 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem überraschend starken dritten Quartal des Logistikkonzerns erscheine der bestätigte Jahresausblick nun realistischer, schrieb Christian Cohrs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/ag



