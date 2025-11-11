Die Münchener Rück-Aktie konnte in jüngster Vergangenheit nicht an der Börse überzeugen. Werden die neuen Quartalszahlen dem Kurs der weltgrößten Rückversicherung neuen Schwung verleihen und sollten Anleger auf den DAX-Titel setzen? Bärenstarke Quartalszahlen Die Münchener Rück legte bärenstarke Zahlen für das abgelaufene Vierteljahr vor, aber wie es eben an der Börse so ist, zählen Erwartungen mehr als absolute Zahlen. Und die Erwartungen an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de