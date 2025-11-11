FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2550 (2500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS ASHMORE GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 130 (140) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 732 (927) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 580 (540) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1300 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CRODA PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3000 (2500) PENCE - JEFFERIES CUTS CRODA INTERNATIONAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3000 (3100) PENCE - JEFFERIES CUTS TREATT PRICE TARGET TO 230 (290) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 1375 (1380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SANTANDER RAISES RIGHTMOVE TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 700 (800) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' (BUY)
