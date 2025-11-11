© Foto: picture alliance/Daniel Kubirski - picture alliance/Daniel Kubirski

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Sommerquartal überraschend stark verdient - und das trotz einer leicht nach unten korrigierten Passagierprognose. Die Aktie zieht zweistellig an.Statt der bisher erwarteten 64 Millionen Passagiere rechnet Fraport in Frankfurt nun nur noch mit etwa 63 Millionen - und damit bleibt das Vorkrisenniveau von 2019 mit 70,6 Millionen Fluggästen weiterhin unerreicht. Konzernchef Stefan Schulte sieht dennoch keinen Grund zur Sorge: Nach einem operativ starken Sommer bleibt er bei den Gewinnzielen für 2025. Die Fraport-Aktie schoss am Dienstagmorgen um mehr als 10 Prozent in die Höhe und gehörte damit zu den Top-Gewinnern im MDAX. Seit Jahresbeginn hat das Papier …