Der Dax ringt um seine Jahresendrallye. Nach dem furiosen Wochenstart und der Rückkehr über die Marke von 24.000 Punkten muss der Dax im heutigen Dienstagshandel weiter nachsetzen. In den USA stehen die Zeichen nun immer deutlicher auf Ende des Shutdowns der Bundesbehörden. Ein Übergangshaushalt passierte bereits den Senat, muss nun aber noch durch das Repräsentantenhaus.Die Aktienmärkte reagierten zunächst optimistisch auf die aktuellen ...

