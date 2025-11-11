Bis 2050 will der Bundesrat die Energieversorgung der Schweiz CO2-neutral gestalten. Wärmepumpen sollen Öl- und Gasheizungen ersetzen. Elektroautos allmählich Verbrennerfahrzeuge ablösen. Dadurch steigt der Strombedarf deutlich an - von heute rund 56 Terawattstunden (TWh) auf rund 75 TWh pro Jahr bis 2050. Ein neuer Bericht des Schweizer Forschungskonsortiums PATHFNDR, das vom Schweizer Bundesamt für Energie […] Bis 2050 will der Bundesrat die Energieversorgung der Schweiz CO2-neutral gestalten. ...

