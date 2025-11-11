Mit dem Aion UT Super führt GAC gemeinsam mit CATL und JD.com das erste frei verkäufliche E-Auto mit CATLs "Choco SEB"-Technologie ein. Ab 2026 sollen auch Natrium-Ionen-Batterien zur Verfügung stehen. GAC hat sein Kompaktmodell Aion UT bereits in China bereits im Frühjahr eingeführt - mit einer Batterie, die fester Bestandteil des Autos und beim Kauf immer inkludiert ist. Zusätzlich zu dieser Version hat der Staatskonzern gemeinsam mit dem Batterie-Giganten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net