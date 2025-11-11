Nach neuen Quartalszahlen bricht die Beyond-Meat-Aktie im nachbörslichen Handel ein. Anleger zweifeln, ob der Fleischersatzpionier überhaupt noch die Kurve kriegt.Beyond Meat hat für das dritte Quartal einen deutlich höheren Verlust gemeldet und eine Umsatzprognose für das laufende Quartal abgegeben, die unter den Erwartungen der Wall Street liegt. Der Hersteller von pflanzlichen Fleischalternativen kämpft weiter mit schwacher Nachfrage, steigenden Kosten und strukturellen Problemen in der Finanzberichterstattung. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz von 70,2 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (81 Millionen US-Dollar), übertraf …

