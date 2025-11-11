Fraport meldet Gewinnsteigerung im dritten Quartal



Fraport veröffentlichte am Dienstagmorgen Zahlen für das dritte Quartal und konnte seinen Gewinn um etwa 20 Prozent auf 593 Millionen Euro steigern. Der Umsatz legte dank steigender Passagierzahlen und höherer Preise um 8,4 Prozent auf etwa 1,3 Milliarden Euro zu. Der Free Cashflow erreichte mit rund 373 Millionen Euro einen Rekordwert; im dritten Quartal des Vorjahres lag dieser noch bei etwa 135 Millionen Euro.



Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Flughafenbetreiber mit rund 63 Millionen Fluggästen, eine Millionen weniger als ursprünglich angestrebt. Als Grund nennt Fraport unter anderem die hohen staatlichen Gebühren und Steuern, die das Fliegen verteuern.



Die Aktie reagierte am Dienstagmorgen zeitweise mit einem Plus von über 8 Prozent.









