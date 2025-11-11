DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / 1. Zwischenmeldung

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / 1. Zwischenmeldung

Wien (pta000/11.11.2025/11:30 UTC+1)

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Artikel 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und -- 7 Abs 2 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018.

1. Zwischenmeldung zum begrenzten Aktienrückerwerb für Aktien der OMV Aktiengesellschaft, ISIN: AT0000743059

Im Zeitraum von 3. November 2025 bis einschließlich 7. November 2025 hat OMV in Summe 373.101 Aktien im Rahmen des am 20. Oktober 2025 veröffentlichten begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms erworben. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien Gewichteter Durchschnittskurs Aggregiertes Volumen (EUR) (Stück) (EUR) 3. November 2025 82.000 47,8554 3.924.146,68 4. November 2025 80.000 47,3880 3.791.042,76 5. November 2025 82.000 47,4445 3.890.449,44 6. November 2025 53.850 47,2758 2.545.801,12 7. November 2025 75.251 47,6726 3.587.407,62

Seit dem Beginn des begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms am 3. November 2025 wurden somit in Summe 373.101 Aktien erworben. Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der OMV beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter https:// www.omv.com/de/investoren/verpflichtende-veroeffentlichungen veröffentlicht.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762857000522 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 05:30 ET (10:30 GMT)