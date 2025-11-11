ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe von besseren Unternehmenskosten und der Profitabilität der Sparte Kabi profitiert, schrieb Graham Doyle am Montag in seiner Rückschau auf die Quartalsbilanz./rob/bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005785604

