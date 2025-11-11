Zürich - Das Risiko einer Blase am Schweizer Immobilienmarkt ist im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorquartal leicht angestiegen. Der sogenannte UBS Swiss Real Estate Bubble Index weist aber laut der Grossbank weiterhin nur auf ein «moderates» Blasenrisiko hin. Konkret stieg der Index gemäss einer Mitteilung vom Dienstag im dritten Jahresviertel von 0,20 Indexpunkten auf 0,29 Zähler. Der Indexstand des Vorquartals wurde laut UBS jedoch aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
