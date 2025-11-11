Zürich - Das Risiko einer Blase am Schweizer Immobilienmarkt ist im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorquartal leicht angestiegen. Der sogenannte UBS Swiss Real Estate Bubble Index weist aber laut der Grossbank weiterhin nur auf ein «moderates» Blasenrisiko hin. Konkret stieg der Index gemäss einer Mitteilung vom Dienstag im dritten Jahresviertel von 0,20 Indexpunkten auf 0,29 Zähler. Der Indexstand des Vorquartals wurde laut UBS jedoch aufgrund ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.