Zürich - Die Hoffnung ist zurück an den Börsen. Und davon profitiert auch der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag. Insbesondere die Chance auf eine Einigung im Zoll-Streit mit den USA lässt hierzulande die Kurse den zweiten Tag in Folge kräftig steigen. US-Präsident Trump hatte am Montagabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle bestätigt. Würden die Zölle tatsächlich sinken, würde das nach Einschätzung von Experten den Gegenwind für ...

