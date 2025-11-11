NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000EVNK013