© Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

Der Rüstungs- und Sensortechnologiekonzern Hensoldt hat auf seinem Kapitalmarkttag ehrgeizige Ziele bis 2030 bestätigt - doch die mittelfristigen Aussichten enttäuschen. Laut einem aktuellen Jefferies-Report rechnet das Unternehmen 2026 nur mit rund 10 Prozent Umsatzwachstum und einer leichten Margenverbesserung von 0,5 Prozentpunkten. Das liegt etwa 6 bis 7 Prozent unter den Analystenschätzungen. Auch die erwartete Cash-Conversion von über 40 Prozent bleibt klar hinter den Konsensprognosen von 66 Prozent zurück. Die US-Investmentbank hält daher an ihrem "Hold"-Rating fest und sieht das Kursziel bei 92 Euro - leicht unter dem aktuellen Kurs von etwa 95 Euro. Am Dienstag brechen die …