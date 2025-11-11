Steyr Motors AG, einer der "weltweit führenden Hersteller maßgeschneiderter Hochleistungsmotoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen", bestätigt heute die hohen Erwartungen, die an den Defensewert gerichtet werden. Auf dem Weg in eine Liga mit Hensoldt oder Renk? Vom Bewertungsmassstab ist die Erfolgsgeschichte der Mutares schon bei den Defensewerten angekommen. Kräftiges Umsatzwachstum bei "schönen Margen". Und die Sonderkonjunktur für den Verteidigungssektor scheint auf viele Jahre abgesichert. Und wie schlagen sich die Österreicher dabei? Vom ungeliebten Verlustbringer zum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.