BÖRSE AKTUELL: US-Dollar stark, Nvidia treibt Wall Street - Marktbericht Börse (11.11.25)

Der US-Dollar zeigt sich heute stark, während die amerikanischen Aktienindizes nach der gestrigen Rallye, die von Nvidia angetrieben wurde, weitgehend unverändert handeln. Die Nvidia-Aktie legte über 5 % zu - der stärkste Anstieg seit April. Die Märkte werden zunehmend zuversichtlich, dass der rekordlange US-Regierungsstillstand bald endet. Demokratische Senatoren haben über Parteigrenzen hinweg mit den Republikanern eine Einigung erzielt, und der Senat verabschiedete ein Gesetz zur Beendigung der Blockade mit 60 zu 40 Stimmen. Das Gesetz muss nun noch vom Repräsentantenhaus und Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Die polnische Börse bleibt heute wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen, ebenso wie die kanadischen Märkte zum Remembrance Day.

?? 1. US-Märkte stabil nach Nvidia-Rallye

Nach dem gestrigen Kurssprung von über 5 - bei Nvidia handeln die US-Aktienindizes heute seitwärts, während der US-Dollar zulegt. Anleger setzen darauf, dass der US-Regierungsstillstand bald endet, nachdem der Senat ein Ende der Blockade beschlossen hat.

?? 2. Europäische Börsen leicht schwächer - Asien uneinheitlich

Die europäischen Aktienmärkte starten verhalten, nachdem Nikkei und Hang Seng in Asien nachgaben. Gold steigt auf ein 3-Wochen-Hoch, während Öl und Erdgas schwächer tendieren.

?? 3. Unternehmens- und Krypto-News im Fokus

Vodafone übertrifft beim EBITDA die Erwartungen und senkt die Schuldenlast. Am Kryptomarkt bleibt Bitcoin über 105.000 USD, während Cardano und andere Altcoins um bis zu 5 - fallen.

Europa und Asien im Fokus - Marktbericht Börse

Die europäischen Börsen notieren leicht im Minus, nachdem die asiatischen Märkte schwächer tendierten. Sowohl der japanische Nikkei als auch der Hang Seng in Hongkong gaben nach. Der japanische Economy Watchers Index stieg jedoch auf 49,5 Punkte (Erwartung: 47,1; vorher: 47,5) und übertraf damit die Prognosen.

Die Edelmetalle legen zu, da die Aussicht auf eine baldige Wiedereröffnung der US-Regierung die Nachfrage stützt. Gold notiert bei rund 4.130 USD je Unze und nähert sich damit einem 3-Wochen-Hoch. Energiepreise wie Öl und Erdgas stehen hingegen leicht unter Druck.

Unternehmensnachrichten - Fokus auf Vodafone

Vodafone meldete für das erste Halbjahr einen Umsatz von 19,61 Mrd. €, leicht unter den Erwartungen von 19,62 Mrd. - Die Nettoverschuldung sank auf 25,94 Mrd. € (Prognose: 27,19 Mrd. - während das bereinigte EBITDA 5,73 Mrd. € erreichte (Erwartung: 5,65 Mrd. €).

Im zweiten Quartal belief sich der Serviceumsatz auf 8,47 Mrd. € (Prognose: 8,26 Mrd. - das organische Wachstum in Großbritannien lag bei +1,2 % (Erwartung: +1,58 - Für das Gesamtjahr erwartet Vodafone ein bereinigtes FCF am oberen Ende der Spanne von 2,4-2,6 Mrd. € sowie ein EBITDA am oberen Ende von 11,3-11,6 Mrd. €...

