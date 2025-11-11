Wer Nvidia-Aktien hält, hat ein tolles Jahr hinter sich: Der Kurs erreichte kürzlich erneut ein Allzeithoch, damit ist Nvidia das mit Abstand wertvollste Unternehmen der Welt. Doch ein Großaktionär der ersten Stunde macht jetzt überraschend Kasse. Der japanische Tech-Investor Softbank gehört zu den größten und ältesten Investoren beim KI-Platzhirsch Nvidia. Die Japaner hielten schon Nvidia-Aktien, als das Unternehmen noch vor allem Grafikkarten verkaufte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE