Renault hat sein 2023 angekündigtes Gemeinschaftsprojekt mit Valeo zur Entwicklung eines neuen Elektroauto-Motors abgebrochen und sucht stattdessen offenbar nach einem chinesischen Lieferanten für den Stator, um den E7A genannten Motor mit 200 kW Leistung in Eigenregie zu entwickeln. Das berichtet Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Renault verwendet bereits seit 2012 Motoren ohne Seltene Erden und kündigte vor ...

