NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 158 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reagierte Analyst Mohammed Moawalla am Montag auf die gesunkenen Bewertungen im europäischen Softwarebereich. Grundsätzlich lobte er den Bausoftwarespezialisten aber in seinem Resümee der jüngsten Quartalszahlen. Die anhaltende Dynamik im Kerngeschäft untermauere die mittelfristigen Wachstumsraten im mittleren Zehn-Prozent-Bereich, schrieb er./ag/edh



