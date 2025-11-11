Paris / London / Zürich - Europas wichtigsten Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt. Dabei blieben die Zuwächse aber überschaubar. «Die Marktteilnehmer befinden sich wieder einmal in einer abwartenden Haltung», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Der EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,46 Prozent auf 5.690,47 Punkte an. Besser sah es beim Schweizer SMI mit einem Plus von 1,14 Prozent auf 12.596,74 Punkte aus. US-Präsident Trump hatte am Montagabend ...

