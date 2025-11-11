Der Flughafenbetreiber erreicht beim Passagieraufkommen erstmals wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie und verbucht für das abgelaufene Quartal gute Finanzergebnisse. Investoren zeigen sich zufrieden, die Anteilsscheine fliegen deutlich höher und setzen ihren Anstieg fort. Das MDAX-Mitglied blickt auf ordentliche Sommermonate zurück. Im dritten Quartal ging der Umsatz zum Vorjahr um 0,3 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zurück. Die Stagnation lag allerdings im Rahmen der Erwartungen. Beim operativen ...

