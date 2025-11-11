Der Schutzbrief Enerix Protect soll die größten Risiken für Verbraucher:innen rund um Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen absichern. Eine Gewährleistungsversicherung verlängert den Anspruch auf Mängelbeseitigung auf fünf Jahre. Laut Enerix, einer Franchise-Fachbetriebskette für Home Energy, mehren sich Berichte über qualitativ unzureichende Photovoltaik-Installationen, insolvente Betriebe und betrügerische Geschäftsmodelle, die erhebliche Schäden verursachen. So decke ein Bericht des Nachrichtenmagazins ...

