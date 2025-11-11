Die BYD-Aktie konnte nach wochenlangem Abwärtstrend einen deutlichen Kurssprung verzeichnen - ein mögliches Signal für eine Trendwende. Während Preiskämpfe und Absatzrückgänge in China den Konzern belasten, setzt BYD verstärkt auf internationale Märkte wie Japan und Europa. Die Kombination aus globaler Expansion und verbesserter Marktstimmung nährt Hoffnungen auf eine mittelfristige Erholung.Starke Bewegung mit Signalwirkung Die Aktie des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
