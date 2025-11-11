Der Boom in Chinas Automarkt bröckelt: Nach dem Wegfall vieler Förderungen bricht selbst bei Branchengrößen wie BYD der Absatz ein. Doch statt abzuwarten, reagiert der Konzern mit einem aggressiven Expansionskurs in Europa und einer klaren Strategie für den Neustart außerhalb des Heimatmarkts.Nach zweistelligen Wachstumsraten verlangsamt sich das Tempo, in dem der chinesische Automarkt wächst, spürbar. Im Oktober legten die Pkw-Verkäufe laut Branchenverband nur noch um rund 4,4 Prozent zu. Noch ...

