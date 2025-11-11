Berlin - Die Senioren-Union der CDU ruft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) anlässlich seines 70. Geburtstages zum Eintritt auf. "Friedrich Merz gehört nicht nur vom Alter her zu denjenigen, die die Senioren-Union herzlich willkommen heißen würde - aber automatisch Mitglied wird man natürlich nicht", sagte der Bundesvorsitzende Hubert Hüppe der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Um Mitglied der Senioren-Union zu werden, "muss man sich aktiv entscheiden und auch einen eigenen Beitrag zahlen".
Mitglied bei der Senioren-Union kann man bereits mit 60 Jahren werden. "Gerade Lebenserfahrung ist ein wichtiger Kompass für gute Politik - nicht nur für Ältere, sondern für alle Generationen", so Hüppe. Er wünsche dem Kanzler und CDU-Vorsitzenden daher weiterhin Kraft und Führungsstärke "sowie den Mut, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, um die richtigen Weichen für unser Land zu stellen - im Interesse von Jung und Alt gleichermaßen".
Die Senioren-Union fühle sich jedenfalls "unter seiner Kanzlerschaft gut aufgehoben", sagte Hüppe. "Wir kämpfen natürlich auch für die Interessen unserer Generation und werden das auch in Kürze beim Bundesparteitag tun."
