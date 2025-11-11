Beeindruckende Performance: Die Aktie des Pharma-Konzerns Eli Lilly hat am Montag bei knapp 982 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Damit befindet sich das Unternehmen an der Börse auf einem guten Weg, zur ersten Pharma-Firma mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar aufzusteigen. Gut 100 Milliarden Dollar trennen das Papier noch von dieser Fabelmarke.Indes wird auch der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) für Eli Lilly immer wichtiger. Um die Anstrengungen in diesem Bereich zu ...

