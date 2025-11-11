Dank massiver Investitionen in den ChatGPT-Entwickler OpenAI und andere Tech-Perlen hat der japanische Tech-Investor SoftBank im abgelaufenen Quartal einen Rekordgewinn in seinem Vision Fund erzielt. Gleichzeitig plant SoftBank einen Aktiensplit, um den Einstieg für Privatanleger zu erleichtern. Die Aktie legt daher am Dienstag kräftig zu. Die SoftBank treibt ihre Expansion in der KI-Branche unermüdlich voran. Der Fokus liegt auf Robotik und der ambitionierten Vision einer "Artificial Super Intelligence" ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.