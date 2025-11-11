Anzeige
Dienstag, 11.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Markus Weingran
11.11.2025 15:27 Uhr
Quanten-Aktien jetzt?: Softbank verkauft Nvidia-Aktien komplett, Barrick glänzt & Hensoldt enttäuscht

Werden die Zweifel am KI-Hype wieder größer? Softbank trennt sich komplett von seinen Nvidia Anteilen und Michael Burry stänkert weiter gegen KI-Aktien. Diesmal geht es um die Unterbewertung von Abschreibungen!Zwischen Euphorie und Ernüchterung zeigt sich die Berichtssaison erneut von ihrer vielschichtigen Seite. Während einzelne Titel wie Softbank, Sony oder Rocket Lab mit starken Ergebnissen glänzen, geraten andere Werte zunehmend unter Druck. Anleger müssen selektiv bleiben und ein wachsames Auge auf Bewertungen und Zukunftsversprechen werfen. Rigetti meldet zwar Fortschritte bei seiner Quantenarchitektur, doch die Zahlen bleiben gemischt - der Weg zur Profitabilität ist noch weit. …

