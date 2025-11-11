Dynamic, Amperecloud, Volytica Diagnostics und Enspired erproben an einem 15,8 Megawatt-Speicher einen integrierten Ansatz für Batteriespeicherprojekte. Überwachung, Batteriediagnose und Energiehandel sollen in einem koordinierten System zusammengeführt werden. Einen vollständig integrierten Ansatz zum Betrieb stationärer Batteriespeicher erproben vier Unternehmen an einem Projekt mit 15,8 Megawatt Leistung und 32 Megawattstunden Kapazität - also einer für heutige Verhältnisse nicht allzu großen Anlage - in Tangermünde. Das Projekt ist nach Angaben des Konsortiums "das erste seiner Art, das Überwachung, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.