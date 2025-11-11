Sunbeam B.V stellt sein neues Flachdach-Montagesystem Supra auf der Solar Solutions Düsseldorf vor. Der Hersteller hat es gezielt für Solarmodule mit einer Fläche von bis zu 3 Quadratmetern optimiert. Sunbeam B.V., niederländischer Hersteller von PV-Unterkonstruktionen, hat das neue Photovoltaik-Montagesystem Supra auf den Markt gebracht. Nachdem das Deutsche Institut für Bautechnik im letzten Jahr die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst hat, darf man in Deutschland Solarmodule nun mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver