Sunbeam B.V stellt sein neues Flachdach-Montagesystem Supra auf der Solar Solutions Düsseldorf vor. Der Hersteller hat es gezielt für Solarmodule mit einer Fläche von bis zu 3 Quadratmetern optimiert. Sunbeam B.V., niederländischer Hersteller von PV-Unterkonstruktionen, hat das neue Photovoltaik-Montagesystem Supra auf den Markt gebracht. Nachdem das Deutsche Institut für Bautechnik im letzten Jahr die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst hat, darf man in Deutschland Solarmodule nun mit einer ...

