Berlin - Nina Warken (CDU), Bundesgesundheitsministerin und Vorsitzende der Frauen Union der CDU, hat sich für mehr Frauen im Koalitionsausschuss ausgesprochen. Über die Beteiligung der Frauen im Koalitionsausschuss müsse man weiter reden, sagte Warken, die auch Vorsitzende der Frauen-Union ist, dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe).



Aktuell sind in dem wichtigsten Gremium der schwarz-roten Koalition acht Männer und nur eine Frau, die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas, vertreten. "Das kann nicht der letzte Schluss sein", sagte Warken. "Die CDU hat auf unsere Initiative hin eine Quotenregelung für die Partei beschlossen."



Dieses gemeinsame politische Verständnis für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen müsse man überall in der Partei konsequent umsetzen - auf Bundes- wie auch auf den Landesebenen. "Und im Koalitionsausschuss", so Warken. Auch Wahllisten mit nur zwei Frauen auf den ersten zehn Plätzen wie jetzt in Sachsen-Anhalt seien nicht akzeptabel.





© 2025 dts Nachrichtenagentur