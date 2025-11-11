Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kann an seinem 70. Geburtstag Feierlichkeiten und Glückwünschen doch nicht ganz aus dem Weg gehen.



Am Dienstagvormittag gab es eine kleine Feier mit Mitarbeitern im Kanzlerbüro, Merz musste die Kerzen auf einem Kuchen mit einer "70" auspusten und das Bundespresseamt verbreitete ein Foto davon.



Bei einem weiteren Termin bekam der Kanzler vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks Glückwünsche und einen Brotkorb überreicht, offiziell hatte der Termin aber nichts mit dem Geburtstag zu tun.



Nach den Fraktionssitzungen ist im Bundestagsgebäude außerdem am Nachmittag ein Empfang mit rund 300 Gäste geplant. Eingeladen hat die CDU/CSU-Fraktion, es kommen wohl auch Gäste von SPD und Grünen, sowie CDU-Ministerpräsidenten.



Eigentlich wollte Merz, geboren am 11. November 1955 in Brilon, seinen runden Geburtstag nicht groß feiern. "Der Bundeskanzler gibt diesem Datum keine größere Bedeutung", hatte sein Sprecher Stefan Kornelius am Vortag noch gesagt.



Merz ist der erste deutsche Kanzler, der seinen 70. Geburtstag im Amt feiert. Älter war nur noch Konrad Adenauer, aber der kam erst mit 73 Jahren ins Amt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur